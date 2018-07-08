Almanya'daki NSU davası

BERLİN (AA) - Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya’da 8’i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bombalı saldırılarda bulunmakla suçlanan aşırı sağcı Nasyonal Sosyal Yeraltı (NSU) terör örgütü davasına ilişkin, ''NSU davasının sonucunda, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı saikli bu tür cinayetlerin tekrar etmesini istemeyen herkesin vicdanını rahatlatacak, tatmin edecek, adil bir karar alınmasını talep ediyoruz. Bu konuda Alman adaletine güvenmek istiyoruz.'' ifadesini kullandı. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, NSU davasının 11 Temmuz 2018'deki karar duruşması öncesinde AA muhabirine yazılı açıklama yaptı. 5 yıldan uzun süredir Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde görülen NSU davasında sona yaklaşıldığını belirten Aydın, ''Bu dava, başta kurban yakınları ve Türk toplumu olmak üzere, ayrımcılıkla mücadele eden herkes tarafından yakından takip edilmektedir. NSU davasının sonucunda, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı saikli bu tür cinayetlerin tekrar etmesini istemeyen herkesin vicdanını rahatlatacak, tatmin edecek, adil bir karar alınmasını talep ediyoruz. Bu konuda Alman adaletine güvenmek istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Büyükelçi Aydın, NSU cinayetlerinin arka planının ve kurumsal ağlardaki bağlantılarının açığa çıkarılmasının önemine dikkat çekerek Türk toplumu ve özellikle kurban yakınlarının, daha önce bu yönde verilen sözlerin yerine getirilmesini beklediğini vurguladı. Davayı takip eden müdahil avukatların, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin, NSU terör örgütü bünyesinde başka destekçilerin ve faillerin olabileceğine dikkat çektiklerine işaret eden Aydın, şunları kaydetti: "NSU’yu desteklediklerini açıkça itiraf eden iki düzinenin üzerinde şahit dinlendiğine, bunun da NSU’nun iddia edilenden daha büyük olduğunu gösterdiğine işaret etmektedirler. Kurulan meclis araştırma komisyonları da NSU örgütünün cinayetleri gerçekleştirdiği iddia edilen 'üçlüden' daha büyük olduğunu kayda geçirmiştir. Uzmanlar tarafından mutabık olunan bir diğer önemli nokta da güvenlik ve istihbarat teşkilatlarının rolünün ve desteğinin ne olduğu hususunun açıklığa kavuşmamış olmasıdır.'' Aydın, NSU üçlüsünün etrafındaki muhbirlerin doğrudan veya dolaylı suçlara katılıp katılmadığı konusunda ise şu ana kadar tatmin edici yanıt verilemediğini vurguladı.

Hessen'de eyalet makamlarınca NSU’ya ilişkin bazı önemli belgeler için “120 yıl gizlilik kararı” alınması, Almanya genelinde konuyla ilgili birkaç yüz dosyanın çeşitli resmi makamlarca imha edilmiş olması gibi hususların yargı sürecinin ne kadar adil olabileceği konusunda haklı şüphelere ve endişeye neden olduğunu belirten Büyükelçi Aydın, "Sonuç olarak NSU'nun aydınlatılması çabalarının yetersiz kaldığı uzmanların ortak görüşüdür. Ortada, halen yanıtsız kalan pek çok soru vardır. Önemli olan, alınacak kararda aynı zamanda yanıtsız kalan sorulara tatmin edici cevaplar verilmesidir. Örgütün işlediği cinayetlerin tam olarak aydınlatılıp aydınlatılmayacağıdır." ifadelerini kullandı. Aydın, NSU cinayetleri gibi, Hamburg (1985), Mölln (1992), Solingen (1993) ve Ludwigshafen'de (2008) Türklere yönelik faili meçhul kalan ırkçı saldırıların zihinlerdeki tazeliğini koruduğunu kaydetti. NSU cinayetlerinin ve diğer faili meçhul kalan, ırkçı, yabancı düşmanlığı saikli cinayetlerin faillerinin tamamıyla ortaya çıkarılmaları, adalete teslim edilmeleri ve hak ettikleri cezaları almalarını beklediklerini dile getiren Büyükelçi Aydın, NSU cinayetlerinin benzerlerinin tekrar etmeyeceğinin güvencesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.