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Almanya'daki NSU davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 15:49 | Son Güncelleme

NSU cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin yakınları hayal kırıklığı yaşıyor - Abdülkerim Şimşek: - "5 yıl süren dava sürecinde cinayetlere ilişkin sorularım yanıtsız kaldı. Almanya gibi bir ülkede devletin bu olayı nasıl aydınlatamadığını anlayamıyorum'' - Gamze Kubaşık: - "Dava başladığında sorulara cevap bulunacağından umutluydum. Almanya Başbakanı Merkel bile konuyu aydınlatma sözü vermişti. Ancak bunların hepsi boş çıktı''

MÜNİH (AA) - Almanya'da Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 5 yılı aşkın süredir devam eden aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında sona gelinmesinin ardından hayatını kaybedenlerin yakınları hayal kırıklığı yaşıyor.

Yarın açıklanacak karar öncesinde Münih'te düzenlenen basın toplantısında Abdülkerim Şimşek, Gamze Kubaşık ve Keupstrasse'deki bombalı saldırının mağduru Arif S. ile Kemal G. davaya ilişkin düşüncelerini dile getirdi.

Çiçekçilik yapan babası Enver Şimşek'i 9 Eylül 2000'de Nürnberg'de NSU terörüne kurban veren Abdülkerim Şimşek, kendisine hep neden babasının seçildiği konusunda sorular sorduğunu ve 5 yıl süren dava sürecinin ardından sorularına hala cevap bulamadığını söyledi.

Şimşek, babasının cinayet günü başka bir yerde çiçek satması halinde ya da izinde olması durumunda bugün bambaşka bir hayatının olacağını belirtti.

Babasının kurban olarak seçilmesinin tesadüf olmadığına inandığını kaydeden Şimşek, ''5 yıl süren dava sürecinde yaşanan cinayetlere ilişkin sorularım yanıtsız kaldı. Almanya gibi bir ülkede devletin bu olayı nasıl aydınlatamadığını anlayamıyorum. Yaşananlardan dolayı tam bir hayal kırıklığı içindeyim'' dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yaşanan süreç nedeniyle yıllar önce özür dilediğine işaret eden Şimşek, Anayasa Koruma Teşkilatından (BfV) ve diğer ilgili kurumlardan böyle bir özür gelmediğini ve bunu hala beklediklerini dile getirdi.

Şimşek, artık yorulduklarını ve güçlerinin kalmadığını sözlerine ekledi.

NSU terör örgütünün 4 Nisan 2006’da Dortmund’da katlettiği büfe sahibi Mehmet Kubaşık'ın kızı Gamze Kubaşık da babasının acısının hala taze olduğunu belirtti.

Kubaşık, bu acıyı hayatının sonuna kadar taşıyacağını vurgulayarak ''Dava başladığında sorulara cevap bulunacağından umutluydum. Almanya Başbakanı Merkel bile konuyu aydınlatma sözü vermişti. Ancak bunların hepsi boş çıktı. Tam bir hayal kırıklığı yaşıyorum.'' diye konuştu.

Kubaşık davanın yarın sona ereceğini anımsatarak konunun yüzde 100 aydınlatılmasını istedi.

Yardım ve yataklık edenlerin de yargılanmasını, bu kişiler hakkında soruşturma açılmasını, babasının ölüm emrini kimin verdiğini öğrenmek istediğini belirten Kubaşık, avukatların tüm dosyalara erişim hakkı olmasını ve BfV'nin tüm dosyaları çarpıtmadan masaya koymasını talep etti.

Kubaşık, Başbakan Merkel ile bir daha görüşmediklerini de vurgulayarak ''Ama bize anlamsız bir söz verdiği için teşekkür ederim.'' ifadesini kullandı.

Şimşek ailesinin avukatı Seda Şimşek, mahkeme sürecinin yarın sona erecek olmasına rağmen soruşturmanın devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Basın toplantısına Köln'den katılan Kemal G. yaşanan süreci bir tiyatro olarak nitelendirdi.

Kemal G. piyonların olduğunu ve oynanan tiyatronun yarın final yapacağını sözlerine ekledi.

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