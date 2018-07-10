Almanya'daki NSU davası

Babasının kurban olarak seçilmesinin tesadüf olmadığına inandığını kaydeden Şimşek, ''5 yıl süren dava sürecinde yaşanan cinayetlere ilişkin sorularım yanıtsız kaldı. Almanya gibi bir ülkede devletin bu olayı nasıl aydınlatamadığını anlayamıyorum. Yaşananlardan dolayı tam bir hayal kırıklığı içindeyim'' dedi.

Şimşek, babasının cinayet günü başka bir yerde çiçek satması halinde ya da izinde olması durumunda bugün bambaşka bir hayatının olacağını belirtti.

Çiçekçilik yapan babası Enver Şimşek'i 9 Eylül 2000'de Nürnberg'de NSU terörüne kurban veren Abdülkerim Şimşek, kendisine hep neden babasının seçildiği konusunda sorular sorduğunu ve 5 yıl süren dava sürecinin ardından sorularına hala cevap bulamadığını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yaşanan süreç nedeniyle yıllar önce özür dilediğine işaret eden Şimşek, Anayasa Koruma Teşkilatından (BfV) ve diğer ilgili kurumlardan böyle bir özür gelmediğini ve bunu hala beklediklerini dile getirdi.

Şimşek, artık yorulduklarını ve güçlerinin kalmadığını sözlerine ekledi.

NSU terör örgütünün 4 Nisan 2006’da Dortmund’da katlettiği büfe sahibi Mehmet Kubaşık'ın kızı Gamze Kubaşık da babasının acısının hala taze olduğunu belirtti.

Kubaşık, bu acıyı hayatının sonuna kadar taşıyacağını vurgulayarak ''Dava başladığında sorulara cevap bulunacağından umutluydum. Almanya Başbakanı Merkel bile konuyu aydınlatma sözü vermişti. Ancak bunların hepsi boş çıktı. Tam bir hayal kırıklığı yaşıyorum.'' diye konuştu.

Kubaşık davanın yarın sona ereceğini anımsatarak konunun yüzde 100 aydınlatılmasını istedi.

Yardım ve yataklık edenlerin de yargılanmasını, bu kişiler hakkında soruşturma açılmasını, babasının ölüm emrini kimin verdiğini öğrenmek istediğini belirten Kubaşık, avukatların tüm dosyalara erişim hakkı olmasını ve BfV'nin tüm dosyaları çarpıtmadan masaya koymasını talep etti.