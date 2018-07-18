Almanya'daki NSU kararının ardından

BERLİN (AA) - Almanya'da aşırı sağ uzmanı Prof. Dr. Hajo Funke, "Alman güvenlik birimleri ve yargısı NSU'yu aydınlatmayarak tarihi bir şansı kaçırdı." dedi.

Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) için ''NSU cinayetleri, devletin iflası, ırkçılık ve sonuçları'' başlığıyla hazırlanan rapor kamuoyuna açıklandı.

TBB merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan raporu hazırlayan Funke, dava sonucunda cinayetlerin tam olarak aydınlatılmadığını belirterek arka planda yardım ve yataklık yapan kişilerin de hiç gündeme alınmamasını eleştirdi.

Funke, karardan sonra mağdur aile ve vatandaşların hukuk devletine ve demokrasiye olan inançlarının zedelendiğini kaydederek, ''Alman güvenlik birimleri ve yargısı NSU'yu aydınlatmayarak tarihi bir şansı kaçırdı.'' diye konuştu.

NSU cinayetlerine ilişkin bir kitabı da bulunan Funke, özellikle Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) muhbiri neonazi Tino Brandt'ın, hakkında 30 farklı suç duyurusu olmasına karşın hiç ceza almadığına dikkati çekerek bu kişilerin NSU'dan haberdar olduklarını iddia etti.