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Almanya'daki seçim sandıklarında uzun kuyruklar oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 19:14 | Son Güncelleme

Türk vatandaşları konsolosluklar önünde uzun kuyruklar oluşturdu - Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Essen ve Düsseldorf'ta kuyruklar bir kilometreye ulaştı

KÖLN (AA) - Almanya'da "24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi" için 13 noktada kurulan sandıklarda oy kullanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Essen, Düsseldorf ve Köln Başkonsoloslukları önünde zaman zaman bir kilometreye varan kuyruklar oluştu.

Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, seçim bölgelerinde hafta sonu olması dolayısıyla dün seçimlere büyük ilgi olduğunu, bugün ise daha büyük bir ilgi olduğunu ifade etti.

Cebeci, "Vatandaşlarımız akın akın Essen fuar alanına geliyorlar. Essen Almanya genelinde en çok oy kullanılan bölgelerden biri olma niteliğini sürdürüyor. Biz de vatandaşlarımızı oy kullanmaya teşvik etmeye devam ediyoruz." dedi.

- Hafta içi günler tercih edilmeli

Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel de sandıkların yerel saat ile 09.00-21.00 arasında açık olacağını belirterek, seçmenlerin fazla beklememesi için sandık sayısını arttırdıklarını, hafta içi 10, hafta sonu ise 12 sandık ile hizmet verdiklerini kaydetti.

Pazar günü olması nedeniyle seçmenlerin sandığa yoğun ilgisi olduğunu belirten Gürel, "Başkonsolosluğumuz önünde ve otoparkımızda uzun bir kuyruk oluştu. An itibarıyla 12 sandığımızın çok hızlı çalışmasıyla bu kuyruğu eriteceğimizi düşünüyoruz. Seçmenlere çağrım oy kullanmak için hafta sonunu beklemesinler, mümkün mertebe hafta içi günleri tercih etsinler." ifadelerini kullandı.

Gürel, seçmenlerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan fotoğraflı ve geçerli bir kimlikle oy kullanmaya gelmeleri gerektiğini hatırlattı.

- Köln'de kısmen yoğunluk yaşandı

Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ise Pazar günü olması nedeniyle çok aşırı olmamakla birlikte bir yoğunluk yaşandığını, ancak bunun akıcı ve hızlı bir şekilde oy kullanılması ile bekleme sürelerinin ortalama yarım saat olduğunu söyledi.

Herkesi vatandaşlık görevlerini yapmaya davet eden Erciyes, "Vatandaşlarımızı bu demokratik haklarını kullanmaya davet ediyoruz. Biz de Başkonsolosluk olarak vatandaşlarımıza her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya'da yaşayan seçmenler 19 Haziran'a kadar Berlin, Köln, Münih, Hannover, Hamburg, Nürnberg, Karlsruhe, Frankfurt, Essen, Münster, Düsseldorf, Stuttgart ve Mainz başkonsolosluklarına ait seçim merkezlerinde oylarını kullanabilecek.

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Düsseldorf Başkonsolosluğu Oy Sandık seçim kuyruğu seçmen

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