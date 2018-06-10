Almanya'daki seçim sandıklarında uzun kuyruklar oluştu

KÖLN (AA) - Almanya'da "24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi" için 13 noktada kurulan sandıklarda oy kullanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Essen, Düsseldorf ve Köln Başkonsoloslukları önünde zaman zaman bir kilometreye varan kuyruklar oluştu.

Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, seçim bölgelerinde hafta sonu olması dolayısıyla dün seçimlere büyük ilgi olduğunu, bugün ise daha büyük bir ilgi olduğunu ifade etti.

Cebeci, "Vatandaşlarımız akın akın Essen fuar alanına geliyorlar. Essen Almanya genelinde en çok oy kullanılan bölgelerden biri olma niteliğini sürdürüyor. Biz de vatandaşlarımızı oy kullanmaya teşvik etmeye devam ediyoruz." dedi.

- Hafta içi günler tercih edilmeli

Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel de sandıkların yerel saat ile 09.00-21.00 arasında açık olacağını belirterek, seçmenlerin fazla beklememesi için sandık sayısını arttırdıklarını, hafta içi 10, hafta sonu ise 12 sandık ile hizmet verdiklerini kaydetti.