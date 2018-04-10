Almanya'daki Süryani kilisesine düzenlenen saldırı

KÖLN (AA) - Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Almanya'nın Köln kentinde bu ayın başında saldırıya uğrayan Süryani Ortodoks cemaatine ait St. Simon Zaite Kilisesi'ni ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Chorweiler semtindeki kiliseyi ziyaretinde AA muhabirine açıklama yapan Başkonsolos Erciyes, kilisenin daha önce de iki kez saldırıya uğradığını öğrendiklerini belirterek bu saldırıların faillerinin bulunması için olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Kilise Derneği Başkanı Süleyman İnal'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Erciyes, şunları kaydetti:

"Kutsal mekanlara yapılan saldırıların hiçbirisi, hiçbir şekilde kabul edilemez. Sorumluların bulunmasını istiyoruz. İlgili Alman makamları nezdinde de bunu takip edeceğiz. Kilise olsun, sinagog olsun, cami olsun kutsal mabetlerin dokunulmazlığı vardır ve hiçbir şekilde saldırılara maruz kalmamalıdır. İnsanlar hiçbir endişeye kapılmadan, rahat bir şekilde ibadetlerini yerine getirebilmelidirler."

Üyelerinin çoğu Mardinli ve Adıyamanlı olan kilisenin yetkililerinden Joseph Hanna, 30 yıldır ülkedeki tüm toplumlarla ve dinlerle barış içinde yaşadıklarını ifade ederek Başkonsolos Erciyes'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.