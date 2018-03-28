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Almanya'daki Türk gazetecilerden Viyana Başkonsolosu Kaya'ya ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 21:39 | Son Güncelleme

Almanya'daki Türk gazetecilerden Viyana Başkonsolosu Kaya'ya ödül

VİYANA (AA) - Avusturya'da, Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya'ya Bavyera Türk Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Örnek Başkonsolos" ödülü verildi.

Bavyera Türk Gazeteciler Cemiyeti, Başkonsolos Kaya'yı, Almanya'nın Nürnberg kentinde görev yaptığı 2013-2015 yıllarındaki çalışmalarından dolayı ödüle layık gördü.

Nürnberg'den Viyana'ya gelen cemiyet üyeleri, Asip Kaya'ya ödülünü makamında takdim etti.

Cemiyet Başkanı Ali Boz, burada yaptığı konuşmada, Başkonsolos Kaya'nın Nürberg'de yaptığı çalışmalardan bölgede yaşayan Türk toplumunun çok memnun kaldığını belirterek, Viyana'da yaşayan Türklerin bu anlamda "çok şanslı" olduğunu söyledi.

Cemiyetin Basın Sözcüsü Cengiz Hocazade de Asip Kaya'nın engelli vatandaşlara yönelik çalışmalarına değinerek, Nürnberg'de 2 yıl görev yapan Başkonsolosun görev süresinin 2 yıl daha uzatılması için imza kampanyası yapıldığını anlattı.

Başkonsolos Kaya da ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "2013-2015 yıllarında Nürnberg'de görev yaptım, çok severek, isteyerek görevimizi yerine getirmeye çalıştık. 2 yıl kısa bir süre ancak oradaki vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızla bu zaman zarfına çok şeyler sıkıştırdık." diye konuştu.

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Bavyera Türk Gazeteciler Cemiyeti Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya Viyana

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