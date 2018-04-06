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Almanya'daki Türklerden terör karşıtı gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 23:16 | Son Güncelleme

Wuppertal'de "Camine sahip çık" sloganıyla bir araya gelen yaklaşık bin kişi, Türk bayraklarıyla gösteri düzenledi

WUPPERTAL (AA) - Almanya'nın Wuppertal kentinde çok sayıda Türk, "Camine sahip çık" sloganıyla teröre karşı gösteri düzenledi.

Karl Meydanı'ndan ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan yaklaşık bin kişi slogan atarak terörü lanetledi.

Terör karşıtı dövizler taşıyan göstericiler "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Camine sahip çık" şeklinde slogan atarak yürüyüşe geçti.

Gösterinin organizatörlerinden Murat Güneş, AA muhabirine, Almanya'da camilere yapılan barbarca saldırıları kınayıp terörün her türlüsünü lanetlemek için gösteriyi düzenlediklerini belirtti.

Güneş, "Camilerimize alçakça saldırıyorlar. PKK Almanya'da her köşede. Biz Türkler olarak artık demokratik hakkımızı kullanarak terör örgütlerine baş kaldırıyoruz ve Almanya'da PKK'nın alanlarını daraltmak istiyoruz." dedi.

Avrupa'nın bazı terör örgütlerine kucak açmasını eleştiren Güneş, şöyle konuştu:

"Biz sözde dünyanın en güvenli bölgesinde yaşıyoruz. Peki bu bölge Müslümanlara gelince neden en güvensiz bölge oluyor. Sadece iki ay içinde yaklaşık 60 camimize saldırıldı. Bunların faillerinin bir tanesinin bile yakalanmaması Almanya için utanç kaynağıdır. Almanya'da Müslümanlık bir din olarak tanınmıyor, cami ibadethane olarak tanınmıyor. Bu Avrupa için bir utanç kaynağıdır. Alman devletine zeytin dalı uzatıyoruz. Biz Almanya'dan da vazgeçemeyiz, Türkiye'den de vazgeçemeyiz. Bu PKK, Almanya için de çok zararlı. Biz iki ülke için de buradayız."

Bu arada, ellerinde terör örgütünün renklerini simgeleyen paçavralar taşıyan maskeli bazı örgüt yandaşları, grubu provake etmeye çalıştı. Bölgedeki polislerin terör örgütü yandaşlarına müdahale etmemesi dikkati çekti.

Gösteri olaysız sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
"Camine sahip çık" terör karşıtı miting

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