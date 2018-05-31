Almanya'dan ABD'ye gümrük vergisi tepkisi

FRANKFURT (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamaya koyacağı ilave gümrük vergilerinin hukuka aykırı olduğunu belirterek, Avrupa Birliğinin (AB) karşı tedbirlerle en uygun şekilde cevap vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Alman yetkililer, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamaya koyacağı ilave gümrük vergilerine tepki gösterdi.

Maas'ın Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, "Önce Amerika, tutumuna cevabımız yalnızca 'Birleşik Avrupa' olabilir. ABD’nin AB’ye yönelik çelik ve alüminyum yönelik ilave gümrük vergisi uygulamaya koymasını anlayamıyoruz ve bunu kabul etmiyoruz. AB karşı tedbirlerle uygun şekilde cevap vermeye hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin tek taraflı eylemini hukuka aykırı bulduğunu belirten Maas, ticaret savaşlarında kazanının olmayacağını vurguladı. Mass, açık ve çok taraflı bir ticaret sistemi için ABD hükümetiyle çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Almanya Hükumet Sözcüsü Steffen Seibert de yazılı açıklamasında federal hükumetin, ABD'nin söz konusu uygulamasının ulusal güvenlik tedbirlerini temsil etmediğini düşündüğüne dikkati çekti.

Söz konusu kararın AB'de ayrıntılı olarak analiz edileceğini aktaran Seibert, karşı tedbirlerle cevap vermek konusunda gerekli hazırlıkların yapıldığını vurguladı.

