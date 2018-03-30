Almanya’dan Bilecik’e 460 öğrenci ile tarih gezisi

Bilecik Belediyesi tarafından kazandırılan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Almanya’nın çeşitli şehirlerinden gelen 460 kişilik öğrenci grubunu ağırladı.

Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, gerek heyet ve gruplar şeklinde, gerekse bireysel olarak çok sayıda yerli ve yabancı misafir ağırlayarak, Bilecik’in tanıtım ve turizm faaliyetlerine büyük katkılar sağlıyor. Yurt Dışı Türkler Birliği organizasyonuyla gerçekleştirilen Tarih Turları kapsamında, Almanya’nın çeşitli şehirlerinden gelen 460 kişilik heyet Bilecik’e geldi. Berlin Din Hizmetleri Ataşesi ve Proje Koordinatörü Ahmet Fuat Çandır eşliğinde Bilecik’e gelen heyet, önce Şeyh Edebali Türbesinde dua etti, daha sonra ise Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Gösteri Salonu’nda Bilecik Fethi Belgeselini de izleyen heyet, Bilecik’de de birçok fotoğraf çekti.

"Ecdad diyarı Bilecik’te olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz’’

Almanya’dan Ecdad diyarı Bilecik’e gelmiş olmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Din Hizmetleri Ataşesi ve Proje Koordinatörü Ahmet Fuat Çandır, programları kapsamında; İstanbul, Ankara, Bursa, Çanakkale ve Edirne’deki tarihi yerleri gezeceklerini kaydetti. Türkiye ve Bilecik’e duyduğu hayranlığı ifade eden Berlin Din Hizmetleri Ataşesi ve Proje Koordinatörü Ahmet Fuat Çandır, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Alan Sorumlusu Engin Beyce ziyaret sonunda Berlin Din Hizmetleri Ataşesi ve Proje Koordinatörü Ahmet Fuat Çandır’a, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı adına çeşitli hediyeler taktim etti.