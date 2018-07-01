Almanya'dan dönen Türk aile Bulgaristan'da kaza yaptı: 4 ölü

SOFYA (AA) – Bulgaristan'da kaza yapan Türk aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
Bulgar polisi tarafından yapılan açıklamada Almanya'dan Türkiye'ye yolculuk yapan aile, E-5 otoyolunda bir araca çarptı.
Kazada 6 kişilik Türk aileden 3 kadın ve 7 yaşındaki bir çocuk öldü.
Yaralanan 2 kişi, Filibe'de hastaneye kaldırıldı.
Kazanın meydana geldiği bölge geçici olarak trafiğe kapatıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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