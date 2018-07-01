Almanya'dan dönen Türk aile Bulgaristan'da kaza yaptı: 4 ölü

SOFYA (AA) – Bulgaristan'da kaza yapan Türk aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Bulgar polisi tarafından yapılan açıklamada Almanya'dan Türkiye'ye yolculuk yapan aile, E-5 otoyolunda bir araca çarptı.

Kazada 6 kişilik Türk aileden 3 kadın ve 7 yaşındaki bir çocuk öldü.

Yaralanan 2 kişi, Filibe'de hastaneye kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği bölge geçici olarak trafiğe kapatıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

