HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Almanya'dan emekli 70 yaşındaki gurbetçi okuma yazma öğrenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 19:44 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de yaşayan, Almanya'dan emekli 70 yaşındaki Meryem Darbaz, hayatı boyunca çok istediği okuma yazmayı bir türlü fırsat bulup, öğrenemedi.

DENİZLİ'de yaşayan, Almanya'dan emekli 70 yaşındaki Meryem Darbaz, hayatı boyunca çok istediği okuma yazmayı bir türlü fırsat bulup, öğrenemedi. Çocukluk yıllarında babası tarafından hiç okula gönderilmeyen Darbaz, bunca yıl sonra, okuma-yazma öğrenilmesi için gerçekleştirilen bir projeyle eğitime başladı. Merkezefendi'deki Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor' projesi kapsamında, Almanya'da işçi olarak çalışıp emekli olan 70 yaşındaki Meryem Darbaz'ı, Adalet Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Proje kapsamında yaşlılara yardım edilmesi, telefon dolandırıcılarına karşı uyarma ve onların kullandıkları ilaçların son kullanma tarihlerinin geçip geçmediğini kontrol eden öğretmenler ve öğrenciler, Meryem Darbaz'ın okuma yazma bilmediğini öğrendi. Eşiyle 1968 yılında Almanya'ya gittiklerini ve Köln şehrinde pastanede çalışmaya başladığını anlatan Darbaz, "Almanya'da uzun yıllar çalıştım ama bir türlü okuma yazmayı öğrenemedim. Almanya'da kurslara giderek öğrenmek istedim ama çalışma saatleri bana uymadı. Yıllardır iki şeyi çok istiyordum. Bir ehliyet alamadım, iki okuma yazma öğrenemedim. Tapu Müdürlüğünde işim vardı, neredeyse ağlayacaktım. Tapuda, 'Okudum, anladım' yazmamı, adresimi istedi görevli. Okuma yazma bilmediğimden, görevlilerle tartıştık" dedi. Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Adem Özel ise, proje kapsamında yaşlıları ziyaret ettiklerini belirterek, "Ziyaret edip, çeşitli konular hakkında bilgilendiriyoruz. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kontrol ederek onları tıbbi atık olarak ilgili yere ulaştırıyoruz. Bu kapsamda ihtiyaçlarını sorduğumuz ailelerden okuma yazma bilmeyenleri okuma yazma kursuna yönlendiriyoruz" diye konuştu. Müdür Yardımcısı Adem Özel ile öğrenciler, Darbaz'ı okuma yazma kursuna gitmesi için Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi'ne götürdü, kayıt ettirdi.

PARTNERUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınızUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınız
Almanya'dan emekli 70 yaşındaki gurbetçi kadın, okuma yazma öğrenecekAlmanya'dan emekli 70 yaşındaki gurbetçi kadın, okuma yazma öğrenecek
Aydın'da sürekli kilo alan Dilek Çelik'in karnından 7 kilo ağırlığında kitle çıktı!Aydın'da sürekli kilo alan Dilek Çelik'in karnından 7 kilo ağırlığında kitle çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullah Gülen'le ne zaman, nerede görüştüğünü açıkladı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullah Gülen'le ne zaman, nerede görüştüğünü açıkladı

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Başbakan talimat verdi! Korsan taşımacılığa ağır ceza

Başbakan talimat verdi! Korsan taşımacılığa ağır ceza

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'nin milletvekili adayı Mehmet Akalın'ın adaylığı YSK tarafından düşürüldü!

İYİ Parti'nin milletvekili adayı Mehmet Akalın'ın adaylığı YSK tarafından düşürüldü!

Türkiye S-400 için beklerken, Rusya S-500'ü resmen denedi

Türkiye S-400 için beklerken, Rusya S-500'ü resmen denedi

Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti!

Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti!

Aydın'da sürekli kilo alan Dilek Çelik'in karnından 7 kilo ağırlığında kitle çıktı!

Aydın'da sürekli kilo alan Dilek Çelik'in karnından 7 kilo ağırlığında kitle çıktı!

Tunceli şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Tunceli şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Senden korkacak halim yok!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Senden korkacak halim yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.