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Almanya'dan Ermenistan açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 15:45 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Breul: - "Ermenistan’daki gelişmeleri büyük dikkatle ve artan endişeyle takip ediyoruz"

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, Ermenistan'daki gelişmeleri büyük dikkatle ve artan bir endişeyle takip ettiklerini söyledi.

Breul, Berlin’de yaptığı açıklamada, günlerdir Ermenistan’ın başkenti Erivan’da ve başka kentlerde gösteriler yapıldığına işaret etti.

"Ermenistan’daki gelişmeleri büyük dikkatle ve artan endişeyle takip ediyoruz." diyen Breul, halkın her şeyden önce barışçıl gösteri yapma ve ifade özgürlüğü hakkını kullandığını, devlet makamlarının da bunu sağlama, yasa ihlallerinde ölçülü ve itinalı davranma görevi bulunduğunu kaydetti.

Breul, göstericilerin yürürlükte olan yasalara uyması yönünde zorunluluğu bulunduğunu vurguladı. Gerilimin artmasının kimsenin çıkarına olmadığına dikkati çeken Breul, "Her iki tarafı diyaloğa hazır olmaya çağırıyoruz." dedi.

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Almanya Ermenistan gösteriler Rainer Breul

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