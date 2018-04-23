Almanya'dan Ermenistan açıklaması

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, Ermenistan'daki gelişmeleri büyük dikkatle ve artan bir endişeyle takip ettiklerini söyledi.
Breul, Berlin’de yaptığı açıklamada, günlerdir Ermenistan’ın başkenti Erivan’da ve başka kentlerde gösteriler yapıldığına işaret etti.
"Ermenistan’daki gelişmeleri büyük dikkatle ve artan endişeyle takip ediyoruz." diyen Breul, halkın her şeyden önce barışçıl gösteri yapma ve ifade özgürlüğü hakkını kullandığını, devlet makamlarının da bunu sağlama, yasa ihlallerinde ölçülü ve itinalı davranma görevi bulunduğunu kaydetti.
Breul, göstericilerin yürürlükte olan yasalara uyması yönünde zorunluluğu bulunduğunu vurguladı. Gerilimin artmasının kimsenin çıkarına olmadığına dikkati çeken Breul, "Her iki tarafı diyaloğa hazır olmaya çağırıyoruz." dedi.
TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı
Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!
Meral Akşener'e büyük şok!
Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan istifa etti
Suudi Arabistan savaş uçakları düğünü vurdu! Çok sayıda ölü var...
Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!
Facebook, Türkiye’deki kullanıcılarını uyardı
İstanbul'da balık-ekmek izdihamı
Genç kızın otostop macerası faciayla bitti
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum