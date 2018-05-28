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Almanya'dan HDP’nin seçim kampanyasına savunma

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 19:19 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr: - "Etkinliklerin ve toplantıların somut onayı yerel yönetimler ve yerel resmi daireler tarafından veriliyor"

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Türkiye'deki siyasi partiler için hükümetinin koyduğu seçim kampanyası yasağına rağmen, HDP'nin Köln'de miting düzenlemesine göz yumulmasına ilişkin "yerel yönetimlerin onayı" açıklamasını yaptı.

Adebahr, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Almanya'da yasak olmasına rağmen, Türkiye’deki bazı partilerin ve siyasetçilerin bu ülkede seçim kampanyaları yürüttüğüne ilişkin soru üzerine, bu konuda sadece Alman hükümetinin bir yıl önce yaptığı ve büyükelçilere ilettiği düzenlemeye işaret edebileceğini belirtti.

AB üyesi olmayan ülkelerde resmi bulunan kişilerin ilgili ülkedeki seçim tarihinden 3 aydan az bir süre kala Almanya’da seçim kampanyası yapmasına izin verilmediğini anlatan Adebahr, bunun geçerliliğini koruduğunu bildirdi.

"Etkinliklerin ve toplantıların somut onayı yerel yönetimler ve yerel resmi daireler tarafından veriliyor." diyen Adebahr, Alman hükümeti olarak bu düzenlemenin arkasında bulunduklarını ve bunu ilgili taraflara ilettiklerini aktardı.

Alman makamları hafta sonu, HDP’nin Köln'de yaptığı mitinge göz yummuş ve burada HDP'nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sesli mesajının dinletilmesine izin vermişti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, geçen yıl 16 Nisan’da yapılan referandum öncesinde Türkiye ile yaşanan tartışmalar üzerine, AB üyesi olmayan ülkeler için Almanya'da seçim kampanyası yapma konusunda bir düzenleme getirmişti.

Buna göre, yabancı ülkede resmi görevi bulunan bir kişinin, seçim kampanyası kapsamında Almanya'da bir etkinlikte konuşma yapması için Alman hükümetinden izin alması gerekiyor.

Düzenleme uyarınca, ilgili ülkedeki seçim tarihine 3 aydan az bir süre kalması durumunda genel olarak bu izin verilmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya HDP seçim kampanyası seçimler

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