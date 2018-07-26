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Almanya'dan Kore Yarımadası'ndaki barış sürecine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 13:33 | Son Güncelleme

Almanya'dan Kore Yarımadası'ndaki barış sürecine destek

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin, Kore Yarımadası'ndaki barış sürecini destekleyeceğini belirtti.

Yonhap ajansının haberine göre, Asya gezisi kapsamında Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Güney Koreli mevkidaşı Kang Kyung-wha ile bir araya geldi.

İki bakanın görüşmesinin ardından yapılan ortak basın açıklamasında Maas, Kuzey Kore'ye, nükleer silahların yok edilmesi konusunda "somut" adımlar atması çağrısında bulunarak, Almanya'nın "zor ve karmaşık" olabilecek silahsızlanma sürecine destek olacağını ifade etti.

Maas, "Kuzey Kore'nin (nükleer silahların yok edilmesi konusundaki taahhüdünü) harekete geçerek göstermesi önemli. Bu, Kuzey'in tam, doğrulanabilir ve geri dönülmez şekilde nükleer silahsızlanma için somut eylemde bulunması gerektiği anlamına geliyor." dedi.

Bakan Maas, Almanya'nın, fırsat olması halinde konuyla ilgili teknik bilgi sağlamak istediğinin de altını çizdi.

Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon ile de görüşen Maas, "Alman halkı, Kore Yarımadası'ndaki bölünmeyi gördüğünde, birleşme öncesindeki günlerini hatırlıyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Heiko Maas Kore Yarımadası

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