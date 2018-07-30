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Almanya'dan Türkiye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 17:52 | Son Güncelleme

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Türkiye'yi birçok konuda yakın ve önemli partner olarak niteledi

BERLİN (AA) - Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Alman hükümeti için Türkiye'nin bir çok konuda yakın ve önemli partner olarak nitelendirdi.

Demmer, Berlinde düzenlenen basın toplantısında, Şansölye Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya, Merkel'in programına ilişkin açıklamayı prensip olarak görüşmelerin yapılacağı tarihten bir hafta önce duyurduklarını anımsattı.

Türkiye'nin "birçok konuda yakın ve önemli bir partner" olduğunu ifade eden Demmer, Türkiye ile görüşmelerde bulunmaya "ilgi duyduklarını" kaydetti.

Öte yandan, Alman basınında yer alan ve Almanya Cumhurbaşkanlığına dayandırılan haberlerde, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Başkan Erdoğan'ı uzun bir süre önce davet ettiği, ancak tarihin henüz kesin olmadığı bildirildi.

Alman basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayı sonunda Almanya'yı ziyaret edeceğini iddia etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer Türkiye

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