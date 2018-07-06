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Almanya'nın 2019 bütçe taslağı ve mali planı onaylandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 18:22 | Son Güncelleme

Almanya'nın 2019 bütçe taslağı ve mali planı onaylandı

FRANKFURT (AA) - Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Bakanlar Kurulu’nun, gelecek yıl harcamalarda yüzde 3,8’lik artışa işaret eden taslak bütçeyi ve 2022’ye kadar dengeli bir bütçe öngören mali planı onayladığını bildirdi.

Scholz, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Bakanlar Kurulu’nda onaylanan 2019 yılı taslak bütçesini ve 2022 yılına kadarki mali planı açıkladı.

Scholz, Bakanlar Kurulu’nun, gelecek yıl harcamalarda yüzde 3,8’lik artışa işaret eden taslak bütçeyi ve 2022’ye kadar dengeli bir bütçe öngören mali planı onayladığını söyledi.

Buna göre, Almanya, ileriye dönük olarak özellikle gelecek ve büyüme odaklı harcamaları daha da artırmayı planlarken, 2022 yılına kadar borçlanma öngörülmüyor.

Federal hükumet giderlerinin 2019'da bu yıla kıyasla yüzde 3,8 artışla 356,8 milyar avro ve 2020’de yüzde 1,8 artışla 363,2 avro olması bekleniyor.

Mali plana göre, federal hükumetin harcamaları 2021’de yüzde 1,7 yükselişle 369,3 ve 2022’de de yüzde 1,7’lik artışla 375,5 milyar avroya yükselecek.

Bütçe taslağında ayrıca, özellikle vatandaşlar için daha fazla net gelir, sosyal sorumluluk sahibi ve aktif iş gücü piyasası politikası, iyi ve geleceğe yönelik emekli aylığı, daha fazla iç güvenlik ve yoğun asgari ücret kontrolleri gibi başlıklar öne çıktı.

Bu arada, geçen yılın haziran ayında taslak şeklinde Bakanlar Kurulu'nca onaylanan Almanya'nın 343,6 milyar avroluk 2018 yılı bütçesi de hükumetin geç kurulmasından dolayı bugün meclisten geçti.

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