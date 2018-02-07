Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Lassig:

Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Rainer Lassig, "Yakın tarihi itibarıyla Alman halkı, hiçbir halkla Türk halkı kadar yakın değildir." dedi.

Lassig, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde düzenlenen yeni yıl resepsiyonunda yaptığı konuşmada, Türk ve Alman halklarının yakınlığına dikkati çekti.

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının her geçen gün arttığına değinen Rainer Lassig, şunları söyledi:

"Yakın tarihi itibarıyla Alman halkı, hiçbir halkla Türk halkı kadar yakın değildir. Türk kökenli olup, Almanya'da yaşayanların sayısı 3 milyonu aşkın. Yıl içinde milyonlarca Alman Türkiye'ye tatile geliyor. Bunların büyük bir kısmının tercihi Muğla ili ve Bodrum ilçesidir. Ege Bölgesi'nde Almanya ile ekonomi anlamında bağlantılı olan 700'den fazla şirket bulunmaktadır. Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari partneridir. Son zamanlarda Almanya ve Türkiye hükümetleri arasındaki siyasi anlaşmazlıklar, Türk halkı ve Alman halkının bu yakın ilişkilerini ve tarihi dostluğunu değiştirmez, değiştirmemeli."

Etkinliğe, Almanya Federal Cumhuriyeti Muğla Fahri Konsolosu avukat Gülay Kaman Kaplan ile ilçede yaşayan Türk ve Almanlar katıldı.