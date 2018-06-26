Almanya'nın kamu borcu azaldı

FRANKFURT (AA) - Almanya'nın federasyon, eyaletler, belediyeler ve belediye birliklerinin tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil genel kamu borcu, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2 azaldı.
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, Almanya'nın, 2018 yılının ilk üç aylık döneminde federal, eyalet, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara, genel kamu bütçesinin borcu 1 trilyon 948 milyar 756 milyon avro oldu.
Yılın ilk çeyreğinde geçen yılın ayı çeyreğine kıyasla söz konusu borç yüzde 2 ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 azaldı.
Almanya’da genel kamu borcu, bu yılın ilk çeyreği ile geçen yılın aynı çeyreği kıyaslandığında tüm idari kademelerde azalış kaydetti. Bu dönemde federal borç yüzde 1, eyaletlerin borcu yüzde 4 ve belediye ve belediye birliklerinin borcu da yüzde 2,5 geriledi.
Söz konusu dönemde borcu en fazla azalan eyalet yüzde 19,7 ile Saksonya oldu. Bunu yüzde 19,2’le Baden-Württemberg ve yüzde 9’la Brandenburg izlerken, yalnızca Hamburg eyaletinin borcu yükseldi.
Milletvekili seçilen Alpay Özalan'ın babası hayatını kaybetti
Son dakika! CHP'de istifa depremi
Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması
Trabzon'da şaşkınlık yaratan olay! Çaldığı küllükleri 4 yıl sonra geri getirdi
İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat
Deri kıyafetleriyle katıldılar! Dünyanın en büyük yüzen fetiş seks festivali
Avrupa'nın en güzel 30 kasabası seçildi! Bakın Türkiye'den hangi yer listede
FT: Erdoğan gibi güçlü liderler bile günah keçisine ihtiyaç duyar
Ünlü modelle evli profesör öğrencisiyle ilişkiye girince işinden oldu!
Eşinin 14 yaşındaki yeğenini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı
Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı bekleniyor! (MEB, E-okul)
Okuyucu Yorumları 0 yorum