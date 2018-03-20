Türkiye’den 92 firmanın katıldığı Gıda Teknolojileri Fuarı, Almanya’nın Köln kentinde başladı.

Almanya’nın Köln kentinde Gıda Teknolojileri Fuarı başladı. Türkiye 92 firmayla temsil edilirken toplam 140 değişik ülke fuara katılım sağlıyor.

Gıda endüstrisinde kullanılan makine ve ambalaj teknolojisindeki gelişmelerin ve yeniliklerin tanıtıldığı ’’Uluslararası Anuga Gıda Teknolojileri Fuarı" 129 bin metrekare alana kurulmuş bulunuyor. Türkiye’nin geniş bir katılımla temsil edilmesini memnuniyetle karşılayan Türk firma yetkilileri, bu durumun bu alandaki gelişmeyi gösterdiğini söylüyor.

Ambalaj üreticisi Ahmet Emin Serdaroğlu ’’Ülkemiz kalifiye işgücü bakımından iyi bir yerde. Maliyet ve rağbet açısından Avrupalı üreticinin bir adım önünde. Daha da gelişmesi için Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapılmalı.’’ diye konuştu.

Fuar, 23 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.