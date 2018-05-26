Almanya'nın Köln kentindeki HDP mitingi

Mitingde konuşan gazeteci Hayko Bağdat, bu meydana gelen hiç kimsenin bir başkasını öldürmeyi istemediğini öne sürerek, bu topluluğa "terörist" diyenlerin, kendilerinin "terörist" olduğunu iddia etti.

Neumarkt meydanında düzenlenen ve organizatörler tarafından on binlerce kişinin katılacağı öne sürülen mitingde, Köln polis sözcüsünden edinilen bilgiye göre, yaklaşık bin kişi yer aldı.

Bağdat, konuşmasının ardından cep telefonunu ses sistemine bağlayarak, Demirtaş'ın "cezaevinden gönderdiğini" söylediği ses kaydını meydandakilere dinletti.

- AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, HDP mitingiyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki seçimler için Almanya'nın aldığı seçim kampanyası yasağı kararının, "antidemokratik bir uygulama" olduğunu ancak, madem böyle bir kural varsa bu kuralın, tüm partiler için aynı derecede geçerli olması gerektiğini belirtti.

Yeneroğlu, "Almanya'da hali hazırda 7-8 HDP'li milletvekili, her yerde her gün halka açık programlar yapıyor ve bu programlar da terör örgütü PKK'lılar tarafından organize ediliyor. Bu programların engellenmesi ve PKK'lıların deşifre edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Köln'de düzenlenen miting gibi diğer eyaletlerde de çeşitli programlar düzenleniyor ve bunların tamamının engellenmesi gerekiyor. Vatandaşların da bu oynanan oyunu görüp sandığa akın etmesi gerekiyor." diye konuştu.

