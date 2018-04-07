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Almanya'nın Münster kentinde bir araç yayaların arasına daldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 18:24 | Son Güncelleme

Münster polisi ölü ve yaralıların olduğunu doğruladı

BERLİN (AA) - Almanya'nın Münster kentinde bir kamyonetin yayaların arasına daldığı bildirildi.

Münster Polis Sözcüsü Susann Zschiesche, Alman N24 kanalına yaptığı açıklamada, bir kamyonetin yayaların arasına daldığını belirtilerek, ölü ve yaralıların olduğunu söyledi.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi veremeyeceğini belirten Zschiesche, ölenlerin arasında kamyonetin sürücüsünün de bulunduğunu ifade etti.

Alman basınında yer alan haberlerde, olayda 3 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

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Almanya kamyonet münster

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