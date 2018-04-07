Almanya'nın Münster kentinde bir aracın yayaların arasına dalması

BERLİN (AA) - Münster kentinde bir aracın yayaların arasına daldığı olayda 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü Alman Haber Ajansı’na (DPA) yaptığı açıklamada, mevcut bilgilere göre olayda 4 kişinin öldüğü belirtti.

Açıklamada, ölenlerin arasında araç sürücüsünün de bulunduğu kaydedildi.

Münster polis sözcüsü Andreas Bode ise gazetecilere yaptığı açıklamada, araç sürücüsünün olayın ardından intihar ettiğini söyledi.

Aracın içinde şüpheli bir eşyanın bulduğunu aktaran Bode, bu eşyanın tehlikeli olup olmadığının incelendiğini ifade etti.

Şu an 6’sı ağır 20 yaralının bulunduğunu da ifade eden Bode, olayın bir saldırı olup olmadığını söylemenin henüz çok erken olduğunu kaydetti.

Bode, olaydan sonra iki kişinin araçtan atlayıp kaçtıkları yönündeki söylentilerin incelenmesi gerektiğini aktardı.

Münster polisi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, insanların şehir merkezinden uzak durmaları ve ambulanslar için yolların açık tutulması çağrısında bulundu.

Sosyal medya üzerinden farklı spekülasyonların yayılmaması istenen açıklamada, olay yerinden fotoğrafların paylaşılmaması istendi.