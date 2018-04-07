Almanya'nın Münster kentinde bir aracın yayaların arasına dalması

BERLİN (AA) - Almanya'nın Münster kentinde bir araç ile yayaların arasına dalan kişinin Alman olduğu iddia edildi.
Ülke medyasında çıkan haberlerde, aracıyla kafeteryada oturanların arasına dalarak 3 kişinin ölmesine neden olan kişinin psikolojik sorunları olan bir Alman olduğu ileri sürüldü.
İddialar arasında, aracın Alman saldırganın üzerine kayıtlı olduğu ve polisin evinde patlayıcı madde araması yaptığı da yer aldı.
Polisten iddialara ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Münster Polis Sözcüsü Andreas Bode, gazetecilere yaptığı açıklamada, araç sürücüsünün olayın ardından intihar ettiğini duyurmuştu.
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