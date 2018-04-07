Almanya'nın Münster kentinde bir aracın yayaların arasına dalması

BERLİN (AA) - Almanya'nın Münster kentinde bir aracın yayaların arasına daldığı olayda daha önce 4 olarak duyurulan ölü sayısı 3 olarak düzeltildi.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, minibüsle insanların arasında dalan kişinin Alman vatandaşı olduğunu söyledi.

Sürücünün olaydan sonra intihar ettiğini ifade eden Reul, "Toplamda 3 ölü var." ifadesini kullandı.

Daha önce Federal İçişleri Bakanlığı, Alman Haber Ajansı'na (DPA) olayda, yayalar arasına dalan aracın sürücüsüyle birlikte 4 ölü olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan Alman medyası intihar eden sürücünün Jens R. adında bir Alman olduğunu yazdı.

ZDF kanalındaki haberde de Jens R'nin aşırı sağcılarla irtibatı olduğu iddia edildi. Polisin Jens R'inin evinde arama yaptığı öğrenildi.

Polisin olayı tüm yönleriyle soruşturmaya devam ettiği açıklandı.