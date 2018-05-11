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"Almanya'nın ortaya koyduğu tutum sadece AK Parti'ye yönelik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 19:03 | Son Güncelleme

AK Parti Yurtdışı SKM Başkanı Mustafa Yeneroğlu: - "Almanya'nın ortaya koyduğu tutum maalesef sadece AK Parti'ye yönelik olan bir tavır olarak kendisini göstermektedir" - "Türkiye'nin geleceği için Avrupalı ülkelerin Türkiye'nin iç işlerine bu kadar nüfuz etmeye çalıştığı bir ortamda ve yine içinde bulunduğumuz ülkelerde de terör örgütlerinin cirit attığı bir ortamda vatandaşımız mutlaka tutumunu net bir şekilde sandığa yansıtacaktır" - "Almanya belirttiği gibi Türkiye'nin iç meselelerinin Almanya'da söz konusu edilmemesini istiyorsa Türkiye'nin iç gündemine nüfuz etmeye çalışan ve istikrarını bozma çabası içinde olan Almanya'daki siyasilere karşı da çok net bir tutum içinde olması lazım"

KÖLN (AA) - AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Almanya'nın, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere katılacak partilere yönelik tutumunu eleştirerek, "Almanya'nın ortaya koyduğu tutum maalesef sadece AK Parti'ye yönelik olan bir tavır olarak kendisini göstermektedir." dedi.

Yeneroğlu, Almanya'nın Köln kentinde kurulan AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin yurtdışı çalışmaları hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yurt dışındaki 60 ülkede, 123 sandık bölgesinde, yaklaşık üç milyon yurtdışı seçmene ulaşarak, 7 Haziran itibarıyla hem gümrükte hem konsolosluk bölgelerinde kurulacak sandıklarda oy kullanmaları konusunda bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını belirten Yeneroğlu, "Çalışmalarımızı en güçlü biçimde önümüzdeki günlerde sürdüreceğiz ve inşallah vatandaşımız da bilinçli bir biçimde özellikle ülkemizin geleceği açısından çok önemli olan bu seçimlerde sandığa gitmesi için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

- "Her vatandaşa ulaşacağız"

İçinde bulundukları ülkelerde binbir türlü engellemeyle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Yeneroğlu, vatandaşların temel demokratik haklarını kullanabilmesi için bilgilendirilmeleri konusunda ve söz konusu engelleri aşma noktasında alternatif programlar düzenleyerek çaba harcadıklarını belirtti.

Yeneroğlu, "Biz her bir vatandaşımıza mutlaka ulaşacağız. Bu engellemeler bizim insanımızı daha bir motive etmektedir, daha bir bilinçlendirmektedir. Özellikle Türkiye'nin geleceği için Avrupalı ülkelerin Türkiye'nin iç işlerine bu kadar nüfuz etmeye çalıştığı bir ortamda ve yine içinde bulunduğumuz ülkelerde de terör örgütlerinin cirit attığı bir ortamda vatandaşımız mutlaka tutumunu net bir şekilde sandığa yansıtacaktır." şeklinde konuştu.

Sosyal medyayı iyi kullanacaklarını dile getiren Yeneroğlu, kampanya çerçevesinde büyük salon buluşmaları planlamadıklarını ancak bunun dışında vatandaşa ulaşma konusunda herhangi bir engel de tanımayacaklarını söyledi.

Vatandaşlara birebir ulaşmak için çaba gösterdiklerinin altını çizen Yeneroğlu, "Ev sohbetleri, çarşıda, pazarda, derneklerde vatandaşa ulaşarak elimizden geleni ortaya koyacağız. Yurtdışında bin 500 seçmenin olduğu yerde mutlaka bir şubemiz oluyor, en az 300 kişinin olduğu yerde de bir temsilcimiz olacak. Ulaşmadığımız hiçbir yer kalmayacak." ifadesini kullandı.

- Almanya'nın tavrına yönelik eleştiri

Herkesin diğer ülkelerin egemenlik haklarına saygı duyduğunu ancak bazı Alman siyasilerin Türkiye'nin iç işlerine karıştığını belirten Yeneroğlu, "Dolayısıyla eğer Almanya belirttiği gibi Türkiye'nin iç meselelerinin Almanya'da söz konusu edilmemesini istiyorsa o zaman ilk önce Türkiye'deki milletvekillerinden çok daha fazla biçimde Türkiye'nin iç gündemine nüfuz etmeye çalışan ve Türkiye'nin istikrarını bozma çabası içinde olan Almanya'daki siyasilere karşı da çok net bir tutum içinde olması lazım. Bunun dışında her şehirde, her köşe başında PKK terör örgütünün propaganda çalışmalarını başta engellemesi lazım. Bunların hiç birisini yapmıyor." şeklinde konuştu.

Almanya'nın partisine yönelik tutumuna dikkati çeken Yeneroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzdeki günlerde de PKK terör örgütünün Almanya'daki örgütlenmesi ile organize edilen birçok etkinliğe burada HDP milletvekilleri katılabiliyor. Almanya'da hükümet ortağı olan Sosyal Demokrat Partinin destek verdiği bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri burada program yapabiliyorlar. Dolayısıyla Almanya'nın ortaya koyduğu tutum kesinlikle maalesef mevcut görüntüsü itibarıyla sadece AK Parti'ye yönelik olan bir tavır olarak kendisini göstermektedir. Eğer aksi geçerliyse yani Almanya bu tutumunu tüm partilere yönelik uyguladığını iddia ediyorsa son günlerde planı programı belli olan, terör örgütünün yayın organlarında afişe edilen buradaki milletvekili programlarını engelleyip engellemediğini göreceğiz."

- "Tüm partilere eşit mesafede olduğunu ortaya koymalı"

Yeneroğlu, Almanya'da hükümet ortağı bir partinin, bir taraftan "Türkiye'nin meseleleri Almanya'ya taşınmasın" derken, diğer taraftan Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgili taraf tutup özellikle bir siyasi partiyi destekleme noktasındaki tutumunun kesinlikle kabul edilemez bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Almanya'nın bu tutumunu değiştirip mutlaka tüm partilere eşit mesafede olduğunu ortaya koyması ve Türkiye'nin iç işlerine müdahale eden tavırlar içerisinde bulunmaması gerektiğini dile getiren Yeneroğlu, "Aksi taktirde bu tutum devam ederse Almanya'nın taraf tuttuğunu ve bu tutumun Türkiye'yi yönlendirmeye yönelik bir tutum olacağını ve bunu sonuç itibarıyla vatandaşımızın bilip sandıkta bu doğrultuda tutumunu ortaya koyması, kendi egemenlik haklarına sahip çıkıp hiçbir ülkenin kendi egemenlik haklarına müdahale etmesini kabul etmediğini net bir biçimde ortaya koyması gerektiğini düşünüyoruz. Zannedersem vatandaşımız da bu konuda üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirecektir." vurgusu yaptı.

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AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Ye İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Yurtdışı seçim çalışmaları

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