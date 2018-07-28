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Almina bebek feci şekilde can verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 10:55 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin alev aldığı kazada aynı aileden bir bebek öldü, 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde takla atıp alev alan otomobilden fırlayan 1 yaşındaki Almina Soyeşik öldü, babası, annesi ve ağabeyi ise yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karayolu Sandıklı Meslek Yüksekokulu kavşağında meydana geldi. Afyonkarahisar yönüne giden Feyzullah Soyeşik yönetimindeki 38 TZ 185 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attıktan sonra alev aldı. Kazada, otomobilden fırlayan Almina Soyeşik adlı kız bebek yaşamını yitirdi, babası Feyzullah, annesi Mürvet ve ağabeyi Kaan Çınar Soyeşik yaralandı.

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Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Almina Soyeşik'in cenazesi de yapılan incelemenin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.

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Yangında kullanılmaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Afyonkarahisar Sandıklı Almina bebek

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