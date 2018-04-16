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"Alo 140 Terör İhbar Hattı" için iki yeni kamu spotu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 16:18 | Son Güncelleme

Vatandaşların terörle mücadele konusundaki duyarlılığını artırma, "Alo 140 Terör İhbar Hattı"nın bilinirliğini sağlama ve kullanımını daha da etkinleştirmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca iki kamu spotu hazırlandı - Kamu spotlarında vatandaşların şüphe ve endişe duydukları bir olayla karşılaştıklarında görmezden gelmemeleri ve ALO 140'ı aramaları gerektiğine vurgu yapıldı

Vatandaşların terörle mücadele konusundaki duyarlılığını artırma "Alo 140 Terör İhbar Hattı"nın bilinirliğini sağlama ve kullanımını daha da etkinleştirmek amacıyla iki kamu spotu hazırlandı.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan kamu spotlarında vatandaşların şüphe ve endişe duydukları bir olayla karşılaştıklarında, görmezden gelmemeleri ve ALO 140 Terör İhbar Hattı'nı aramaları gerektiği vurgulandı.

Görüntülerde senaryo gereği inşaat işi ile uğraşan bir vatandaş, gömdükleri silahları toprak altından çıkaran iki teröristi, diğer videoda ise evde oturan bir vatandaş patlayıcı yüklü sırt çantasını arabanın altına atan bir teröristi görerek terör ihbar hattını arıyor.

Her iki spotta da terörün vatandaşların desteği ile bitirilebileceğinin altı çiziliyor.

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Alo 140 Terör İhbar Hattı kamu spotu

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