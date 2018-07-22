YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "ALO 181" çağrı merkezi, bu yılın ilk 6 ayında, aralarında "eğlence mekanı devamlı aynı şarkıları çalıyor", "düğününe beni çağırmadı, gürültü yapıyor" şeklinde gülümseten şikayetlerin de bulunduğu 250 bin 406 çağrıya yanıt verdi.

Bakanlıktan alına bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının vatandaş ile Bakanlık arasında köprü vazifesi görmesi ve vakit kaybının önüne geçilmesi amacıyla hizmete aldığı ALO 181 Çağrı Merkezine, bu yılın ilk 6 ayında 250 bin 406 aramayı cevapladı.

En fazla aramanın İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'dan alındığı çağrı merkezinde, vatandaşın İmar Barışı uygulaması, Tapu ve Kadastro randevu ve bilgi, kentsel dönüşüm, çevre şikayetleri dahil Bakanlığın mevzuat alanına ilişkin konulardaki sorularına cevap verildi.

Vatandaşlar iletişim merkezini çoğunlukla bilgi edinmek için aradı. 2018'in ilk 6 ayında bilgi almak için arayanların sayısı 195 bin 120, şikayet ve ihbar bildirimli aramalar ise 13 bin 964 olarak gerçekleşti.