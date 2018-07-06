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Alparslan Arslan hakkında istenen ceza belli oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 12:38 | Son Güncelleme

Danıştay saldırısı sanığı Alparslan Arslan'ın, "kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 4 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan ise 80 yıla kadar hapsi istendi

Alparslan Arslan hakkında istenen ceza belli oldu!

Ayrıntılar geliyor...

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Danıştay Alparslan Arslan

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