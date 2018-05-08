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Alparslan Kuytul: Büyük suç işlemişim!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 12:15 | Son Güncelleme

14 Temmuz'da paylaşılan konuşmasında "Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır, yakında işi bitirilecektir" diyen Alparslan Kuytul'un mektubu ortaya çıktı. Eşi Semra Kuytul'a yazdığı mektupta Alparslan Kuytul, "Meğer ben Kur’an’ın mesajını anlatmakla ve hükümeti sadece bazı temel konularda ve iyi niyetle tenkit etmekle ne büyük suç işlemişim" ifadesini kullandı.

Alparslan Kuytul: Büyük suç işlemişim!

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik operasyon kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Alparslan Kuytul eşi Semra Kuytul’a yazdığı mektup gündeme bomba gibi düştü. Yeni Asya’nın haberine göre, Semra Kuytul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Alparslan Kuytul’un kendisine yazdığı mektuptan bazı kısımları paylaştı. Semra Kuytul’un paylaştığı mektup şu şekilde;

“Allah (c.c.) beni burada mecburi halvete girdirdi, yalnız kendisiyle başbaşa kalayım diye. Biliyorsun halvet 40 gündür. Gözaltına alındığımdan itibaren 40 gün dolana kadar sadece okumak, zikretmek, namaz kılmak, Kur’an okumak, tefekkür etmek istiyordum. Bir şeyler yazmak hatta yazmayı düşünmek bile bana sıkıntı veriyordu. 40 gün dolduktan sonra bir şeyler düşünme ve yazma isteği canlandı. Şu anda da yazmaktansa okumayı, zikri ve tefekkürü tercih ederim ama en azından yazmak artık işkence olmaktan çıktı. Ayrıca gerektiğinde yazmak da konuşmak gibi bir vazife.

Tek olmak Allah’a yakışır ve ben bugün 86 gündür bir odada tek başımayım. Hakkımda daha iddianame bile hazırlanmamış ve bir kez bile mahkemeye çıkmamışken ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış gibi muamele görüyorum. Hatta onlardan da ağırını. Çünkü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış olanların birçoğu oda eksikliği bahane edilerek iki kişi olarak kalıyorlar. Havalandırmaya çıkarıldıklarında birkaç kişi olarak çıkıyorlar ve her gün sohbet edebiliyorlar. Ben ise hem odada tekim hem de havalandırmada. Benim yan odamda PKK’cılar kalıyor ve üç kişiler. Biri müebbet almış diğeri 30 yıl. Onlar bile yalnız kalmıyorlar. 10 kişilik sohbet grubuna çıkıyorlar, 3 saat kadar sohbet ediyorlar, spora gidiyorlar. Meğer ben Kur’an’ın mesajını anlatmakla ve hükümeti sadece bazı temel konularda ve iyi niyetle tenkit etmekle ne büyük suç işlemişim! Müebbet hapis alan PKK’cılara yapılmayan bana yapıldığına göre… Neyse ki kıyamet var, neyse ki mahkeme-i kübra var!”

Kuytul’un darbeden bir gün önce, yani 14 Temmuz'da paylaşılan konuşmasında "Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır, yakında işi bitirilecektir" ifadelerini kullandığı ortaya çıkmış ve operasyon sonucu tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Semra Kuytul Alparslan Kuytul

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Erdoğanın ülkesinde yaşıyoruz normal bunlar alışmamız gerek. Herhangibişeye laf ederseniz önceden balyozdan sonra ergenekondan şimdide sizi fetodan tutuklayabilirler..
sen bu yorumu yapıp tutuklandın mı?
@gabot_61 o zaman adam olacaksın bir şeye laf ederken küfür etmeyeceksin hakaret etmeyeceksin ülkeye darbe girişiminde bulunmayacaksın kendin olacaksın birilerinin maşası olamayacaskın hele hele siyonistlerin ve haçlıların uşağı olamayacaskın özellikle FETÖcü olmayacaskın
Dünya tarihinde bu kadar zulüm ,hukuksuzluğun,adaletsizlik olmamıştır aynı zamanda bu kadar zulmü destekleyen belli grup (akpliler) dünya tarihinde gorulmemiştir.iyiki ahiret var akpliler tayyib in günahlarını ortak..
ironiside süpermiş pkk cılar var askere polisa kıyan eşkiya ben diyo Akp hükümetini eleştirmekle anladım ki diyo bu pkk lılardan daha büyük suç işlemişim :)))
hocam sen içerde bol bol dua et. ne işin var dışarıda, orda allaha yaklaş
Camı duvarına işemiş
VAY KAFİR VAR SEN KİM KRAN KİM
Kuytul efendi yılanın başını ufak iken ezmeli senin fetövari bağlantılarını herkes biliyor
gabot_61 28 dakika önce 44 Oy Erdoğanın ülkesinde yaşıyoruz normal bunlar alışmamız gerek. Herhangibişeye laf ederseniz önceden balyozdan sonra ergenekondan şimdide sizi fetodan tutuklayabilirler.. CEVAP VER APTAL BU HALK SEÇİYOR ERDOĞANI SEN KAFİR GÜLEN VE EKİBİNDEN OLMALISIN
Yaşasın zalimler için cehennem
kuytul ve hanzala da bir şey yapamadı. Bakalım sırada kim var? çekirdeğimi aldım bekliyorum
trafik polisine yakalanıp ben doğuda komandoydum teröristmiyim ben bana muameleyi yapıyorsunuz diyen sarhoşları hatırlattın bana kuytul ve mektubunda inceden bir yalakalık ve ajitasyon sezdim mademki lidersin dava adamısın dik durmayı bilmelisin bence 14 temmuzda erdoğanın fişinin çekildiğini kim söylediyse sana şimdide gelip kurtarsınlar seni... bay kuytul
boku yerken iyi ceremesini çekmeye gelince geri vites senin kalemini kırdılar şimdi cezanı çekeceksin se se kanununa göre
O kim oluyorsa bir ülkenin cumhurbaşkanına erdoğan ın kalemi kırıldı işi bitirilecek tabiri kullanabilir hangi G o t e güvendide konuştu saygısız adam önce sayın cumhurbaşkanım diye hitap et sonra cümle kur
Cezaevine düşence iyi bir müslüman olduğunu oradan çıkabilmek için ne kadar çok ibadet ettiğini çıkınca Rabbim beni çok seviyormuş deyip münafıklığını tavan yaptıran şapşal halvet ne sen ne dilin olmuş başına kilim bari 5 dakika adam ol yalpalama
tÜM KONŞMALARI VE YORUMLARI SAÇMALAMAK OLAN BU ŞAHIŞLAR NEDENSE ERDOGAN DÜŞMANLIGI OLURSA SÖZLERİ BİRDEN ALTIN DEGERİNE ÇIKMAKTA...
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