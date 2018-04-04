Alparslan Türkeş için İskenderun’da mevlit okutuldu

Merhum Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü dolayısıyla MHP İskenderun ilçe teşkilatı tarafından mevlit okutuldu.
İskenderun Kaptan Mehmet Paşa Camii’nde ikindi namazına müteakip düzenlenen mevlit programında Kuran okunarak dualar edildi. MHP İskenderun ilçe Başkanı Turan Bozkurt, merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’i dualarla, özlemle andıklarını, rahmet, minnet ve Fatihalarla yad ettiklerini söyledi.
İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, merhum Alparslan Türkeş’in büyük bir lider, devlet adamı olduğunu belirterek, “Allah rahmet eylesin. Mekanı Cennet olsun” dedi.
İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, AK Parti İskenderun ilçe Başkanı Beyazıt Bestami Bilgili, MHP ilçe teşkilatı, belediye meclis üyeleri, partililer ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar da yoğun katılım gösterdi.
Mevlit programının sonunda ise İskenderun Ülkü Ocakları tarafından Fatihalar okunarak helva ikramında bulunuldu.
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