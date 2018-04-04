Alparslan Türkeş için mevlit okutuldu

Merhum Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü dolayısıyla MHP Malatya İl Teşkilatı tarafından mevlit okutuldu.

Yeni Camide düzenlenen mevlit programında Kuran okunarak dua edildi. Yoğun katılımla gerçekleşen program sonrası bir konuşma yapan MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, Alparslan Türkeş’i saygı ve rahmetle andıklarını ifade ederek, “Başbuğ Alparslan Türkeş Türk-İslam Ülküsünü hakim kılmak için 1944’lerden son nefesini verdiği güne kadar, fikri ve siyasi anlamda bu davanın bayraktarlığını yapmıştır. Bütün ömrünü Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve faziletini yaygınlaştırmak için geçirmiştir. Başbuğ yakın tarihimize damgasını vurmuş, ülkesini seven bir Türk milliyetçisiydi ama ırkçı değildi. Alparslan Türkeş milliyetçilik bayrağının meşalesini ömrü boyunca taşıdı. O sürekli olarak bir mücadele adamı oldu ve Türk Devletinin bölünmez bütünlüğü için üzerine düşeni yaptı. Ülkemiz aleyhine olan bütün hareketlerin karşısına bükülmez bir irade ile çıktı. Bir devlet adamı, bir düşünür ve bir dünya lideri olarak onda taviz vermeyen bir mizaç, onda tahrip olmayan bir millet ve memleket sevdası vardı” şeklinde konuştu. MHP MYK üyesi Ömer Ekici ise, “Bu gün Alparslan Türkeş için Malatya teşkilatı olarak Mevlit okutuyoruz. Mekanı cennet olsun, şehitlerimizin mekanı cennet olsun” diye konuştu.

Programa MHP MYK üyesi Ömer Ekici, MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, Akçadağ İlçe Başkanı Cahit Zafer Leventoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.