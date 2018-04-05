HABER

Alparslan Türkeş için mevlit okutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 14:54 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından merhum Başbuğ Alparsan Türkeş için mevlit okutuldu.Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Şehitleri camiinde yatsı namazından sonra düzenlenen mevlit programında Kuran okunarak dualar edildi.

Alparslan Türkeş için mevlit okutuldu

Adıyaman’ın Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından merhum Başbuğ Alparsan Türkeş için mevlit okutuldu.
Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Şehitleri camiinde yatsı namazından sonra düzenlenen mevlit programında Kuran okunarak dualar edildi. Ülkü ocakları ilçe Başkanı Metin Çırakoğlu merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’i dualarla, özlemle andıklarını, rahmet, minnet ve Fatihalarla yad ettiklerini söyledi.
Mevlit programına Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, MHP ilçe Başkanı Mustafa Çırakoğlu, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Okunan mevlidin ardından cemaate lokum ikram edildi.

Alparslan Türkeş için mevlit okutuldu

Alparslan Türkeş için mevlit okutuldu

Erken seçim lobisi!Erken seçim lobisi!
Hastane acilinde kan donduran olay!Hastane acilinde kan donduran olay!
Barzani'yi yıkan ölüm haberi!Barzani'yi yıkan ölüm haberi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı!

Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı!

Yunanistan Savunma Bakanı '7 bin asker gönderdim' demişti! AB Bakanı Çelik cevap verdi

Yunanistan Savunma Bakanı '7 bin asker gönderdim' demişti! AB Bakanı Çelik cevap verdi

İstanbul'da fidye operasyonu! Genç kadın eve çağırıp tuzak kurmuş...

İstanbul'da fidye operasyonu! Genç kadın eve çağırıp tuzak kurmuş...

Alaaddin Çakıcı'nın adamları kendilerini vurdu!

Alaaddin Çakıcı'nın adamları kendilerini vurdu!

İstanbul'da siyanür paniği!

İstanbul'da siyanür paniği!

Kemal Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan dava açtı

Kemal Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan dava açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.