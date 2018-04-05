Alparslan Türkeş için mevlit okutuldu

Adıyaman’ın Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından merhum Başbuğ Alparsan Türkeş için mevlit okutuldu.

Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Şehitleri camiinde yatsı namazından sonra düzenlenen mevlit programında Kuran okunarak dualar edildi. Ülkü ocakları ilçe Başkanı Metin Çırakoğlu merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’i dualarla, özlemle andıklarını, rahmet, minnet ve Fatihalarla yad ettiklerini söyledi.

Mevlit programına Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, MHP ilçe Başkanı Mustafa Çırakoğlu, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Okunan mevlidin ardından cemaate lokum ikram edildi.