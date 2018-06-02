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Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 22:37 | Son Güncelleme

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’ten, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’na sürpriz destek geldi.

Medyafaresi.com Ankara Temsilcisi Müşerref Seçkin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile röportaj yaparken ilginç bir olay yaşandı. Röportaj sırasında telefonla arayan Seval Türkeş Temel Karamollaoğlu ile görüştü. Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu telefonla arayıp desteklerini bildirdi.

HUKUK DEVLETİ VURGUSU

Seval Türkeş Karamollaoğlu'nun hukuk devleti konusundaki değerlendimelerini takdirle karşıladığını söyledi. Temel Karamollaoğlu, Seval Türkeş ile sohbet ederken 12 Eylül darbesinden sonra Alparslan Türkeş işe aynı hücrede kaldıklarını da ilk kez açıkladı. Seval Türkeş'ın sürpriz telefonu siyasi kulisleri de hareketlendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
MHP Alparslan Türkeş Seval Türkeş temel karamollaoğlu Saadet Partisi

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