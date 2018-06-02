Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Medyafaresi.com Ankara Temsilcisi Müşerref Seçkin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile röportaj yaparken ilginç bir olay yaşandı. Röportaj sırasında telefonla arayan Seval Türkeş Temel Karamollaoğlu ile görüştü. Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu telefonla arayıp desteklerini bildirdi.
HUKUK DEVLETİ VURGUSU
Seval Türkeş Karamollaoğlu'nun hukuk devleti konusundaki değerlendimelerini takdirle karşıladığını söyledi. Temel Karamollaoğlu, Seval Türkeş ile sohbet ederken 12 Eylül darbesinden sonra Alparslan Türkeş işe aynı hücrede kaldıklarını da ilk kez açıkladı. Seval Türkeş'ın sürpriz telefonu siyasi kulisleri de hareketlendirdi.
Apolet tartışması sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce için çok ağır sözler!
Türk askeri Kuzey Irak'a 27 kilometre girdi! Kandil operasyonu yaklaşıyor
Bu kavunların tanesi 70 bin TL!
CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'
Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'
Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?
Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl verdi!
Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var
MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız
'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü
Okuyucu Yorumları 0 yorum