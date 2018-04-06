Alparslan Türkeş vefatının 21. yılında Alaşehir’de anıldı

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) merhum genel başkanı Alparslan Türkeş, vefatının 21’inci yılı nedeniyle Alaşehir’de düzenlenen fotoğraf sergisi ile anıldı. Anma programında ayrıca mevlit okutulup pilav hayrı düzenledi.

Türk siyasetinin önemli isimlerinden, milliyetçi hareketin lideri, merhum Alparslan Türkeş Alaşehir’de çeşitli etkinliklerle anıldı. Alaşehir Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Pilav hayrı yapılan etkinlik, Mevlid-i Şerif okunması ve merhum Alparslan Türkeş anısına fotoğraf sergisi açılışı ile devam etti.

Alaşehir Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Turan, "Ülkü Ocakları Alaşehir İlçe Başkanlığı olarak vefatının 21. yılında Başbuğ Alparslan Türkeş’i anma etkinlikleri kapsamında, Başbuğun hayatını anlatan fotoğraf sergimizi açtık. Mevlid’i Şerif okutup pilav hayrında bulunduk. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı etkinliğimizde, bizleri yalnız bırakmayan başta Alaşehir Belediye Başkanımız Dr. Gökhan Karaçoban, Alaşehir Belediyesi meclis üyelerimize, sivil toplum kuruluşları ve oda başkanlarımıza, Alaşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi personelimize, vatandaşlarımıza, basınımızın temsilcilerine ve emeği geçen Alaşehir Ülkü Ocakları Yönetimine teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Programa, Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, STK’lar, ülkü ocakları üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.