HABER

Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 15:08 | Son Güncelleme

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kilis Şubesi tarafından Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü nedeniyle resim sergisi açıldı.Cumhuriyet Meydanında açılan sergide çeşitli dönemlerden resimler ile Alparslan Türkeş’in hayatından kesitler sunuldu.

Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kilis Şubesi tarafından Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü nedeniyle resim sergisi açıldı.
Cumhuriyet Meydanında açılan sergide çeşitli dönemlerden resimler ile Alparslan Türkeş’in hayatından kesitler sunuldu. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kilis Şubesi Başkanı İbrahim Halil Yılmaz, Başbuğ Alparslan Türkeş’in vefatının 21. Seney-i devriyesinde anma programı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Şuan Cumhuriyet meydanında resim sergisi açtık. Akşamda ilahi grubu ile semazen gösterisi yapacağız. Buraya iştirak eden tüm ülkücü arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
MHP Kilis İl Yönetimi ile Ülkücüler resim sergisine yoğun ilgi gösterdiler.

Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü

Son seçim anketinde Meral Akşener bombasıSon seçim anketinde Meral Akşener bombası
MİT, 6 bin kripto ismi tespit etti! MİT, 6 bin kripto ismi tespit etti!
İstanbul'da 'Sülün Osman' vakası!İstanbul'da 'Sülün Osman' vakası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı!

Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı!

Yunanistan Savunma Bakanı '7 bin asker gönderdim' demişti! AB Bakanı Çelik cevap verdi

Yunanistan Savunma Bakanı '7 bin asker gönderdim' demişti! AB Bakanı Çelik cevap verdi

İstanbul'da fidye operasyonu! Genç kadın eve çağırıp tuzak kurmuş...

İstanbul'da fidye operasyonu! Genç kadın eve çağırıp tuzak kurmuş...

Alaaddin Çakıcı'nın adamları kendilerini vurdu!

Alaaddin Çakıcı'nın adamları kendilerini vurdu!

İstanbul'da siyanür paniği!

İstanbul'da siyanür paniği!

Kemal Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan dava açtı

Kemal Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan dava açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.