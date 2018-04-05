Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kilis Şubesi tarafından Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü nedeniyle resim sergisi açıldı.
Cumhuriyet Meydanında açılan sergide çeşitli dönemlerden resimler ile Alparslan Türkeş’in hayatından kesitler sunuldu. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kilis Şubesi Başkanı İbrahim Halil Yılmaz, Başbuğ Alparslan Türkeş’in vefatının 21. Seney-i devriyesinde anma programı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Şuan Cumhuriyet meydanında resim sergisi açtık. Akşamda ilahi grubu ile semazen gösterisi yapacağız. Buraya iştirak eden tüm ülkücü arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
MHP Kilis İl Yönetimi ile Ülkücüler resim sergisine yoğun ilgi gösterdiler.
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