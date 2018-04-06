Alparslan Türkeş’in vefatının 21. Ölüm yıl dönümünde anıldı

Kilis’te, merhum, MHP’nin lideri Alparslan Türkeş’in vefatının 21. yılı nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kilis Şubesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Türkeş için Hatmi Şerif ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla ile devam eden etkinlikte ilahi grubu ilaheler okudu. Semazen gösterisi ile devam eden gecede Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kilis Şubesi Başkanı İbrahim Halil Yılmaz, bir konuşma yaptı.
Programa Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil ile il ve ilçe teşkilatları ile ülkü ocakları üyeleri katıldı.
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