Alparslan Türkeş'in vefatının 21'inci yılı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 21'inci yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki kabre gelişinde, merhum Alparslan Türkeş'in oğlu ve AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş tarafından karşılandı.
Türkeş'in kabrine bakır ibrikle su döken Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabir başında Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan duaya eşlik etti.
Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal da eşlik etti.
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