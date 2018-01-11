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Alpay'ın tutukluluk halinin devamının gerekçesi

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 23:51 | Son Güncelleme 3 saat önce

- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından durumu yeniden değerlendirilen gazeteci Şahin Alpay'ın tutukluluk halinin devamına ilişkin verdiği kararın gerekçesi ortaya çıktı - Oy çokluğuyla alınan kararda, tutuklu sanık Alpay hakkında henüz gerekçeli kararın tebliğ edilmediği, ayrıca Alpay'ın tahliyesine ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin tedbir mahiyetinde bir karar vermediği, sanığa atılı suçun vasıf ve mahiyeti, sanık hakkında istenen ceza miktarı di

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarının da aralarında bulunduğu davada tutuklu yargılanan Şahin Alpay hakkında, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesinin ardından, durumu yeniden değerlendirilen gazeteci Şahin Alpay'ın, tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun, kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Şahin Alpay hakkında hak ihlali kararı vermesinin ardından, davaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Alpay'ın tutukluluk durumunu yeniden ele alarak değerlendirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Alpay'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kararda, ''Anayasa'nın 153. maddesi uyarınca, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararlarının gerekçeli olarak resmi gazetede yayınlanmasından itibaren hüküm ve sonuçlarının doğuracağının düzenlenmiş olması, bireysel başvurulara ilişkin hak ihlali kararlarının da 30 Mart 2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş ve yargılama hakkındaki kanunun 50/2 maddesinde düzenlenen"....'dosya ilgili mahkemeye gönderilir' hükmü ve 50/3 maddesinde düzenlenen esas hakkındaki kararların gerekçeleri ile birlikte ilgililere ve Adalet Bakanlığı'na tebliği edileceğine ilişkin düzenleme göz önüne alındığında bireysel başvurulardaki hak ihlali kararlarının da gerekçeli olarak yayınlanması veya tebliğden itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracağı'' belirtildi.

Mahkemeye, tutuklu sanık Alpay'a ilişkin gerekçeli kararın tebliğ edilmediğinin anlaşıldığı belirtilen kararda, ayrıca Alpay'ın tahliyesine ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından tedbir mahiyetinde bir karar verilmediği de ifade edilerek, sanık avukatının tahliyeye ilişkin taleplerinin de bu aşamada reddi ile sanığa atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanık hakkında istenen cezanın üst sınırı, delillerin toplanmamış olması göz önüne alınarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildiği belirtildi..

Heyet, Anayasa Mahkemesi tarafından tutuklu sanık Alpay'a ilişkin gerekçeli karar mahkemeye tebliğ edildiğinde, sanığın tutukluluk halinin yeniden değerlendirilmesine karar verdi.

-Üye hakimden muhalefet şerhi

Üye hakim, tutukluluğun devamı yönündeki karara şerh düştü. Üye hakim, Anayasa Mahkemesi'nin kısa kararının 6216 sayılı yasanın 66/1 maddesi gereğince kesin ve mahkemeyi bağlayıcı nitelikte olması nedeniyle çoğunluğun görüşüne katılmadığını belirtti.

(AA)

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