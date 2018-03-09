Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanına silahlı saldırı

İSTANBUL (AA) - Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, Sultanbeyli'de içinde bulunduğu aracının hedef alındığı silahlı saldırıya ilişkin, "Sosyal medyadan daha önce tehditler alıyorduk. Bu saldırının siyasi olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Emniyet güçlerince saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Sultanbeyli'deki Fatih Polis Merkezi'ne gelen Mican'ın ifadesine başvuruldu.

Kürşat Mican, polis merkezi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, bir toplantıdan ayrıldıktan sonra dağ yolundan evine giderken saat 22.00 sularında saldırının gerçekleştiğini söyledi.

Önlerine kıran bir araçtan silah sesleri duyduklarını belirten Mican, "Çok sayıda ateş ettiler. Daha önceden buna benzer birçok olay yaşamıştık. Allah'a şükür can kaybımız yok, hiçbir şekilde de yara almadık. Buna benzer olayları zaman zaman yaşıyoruz. Bir araçta üç kişi olduklarını görebildik. Diğer araçta kaç kişi olduğunu görmedik. Sosyal medyadan daha önce tehditler alıyorduk, bu saldırının siyasi olduğunu düşünüyoruz.'' diye konuştu.

Alperen Ocakları Vakfı Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican'ın içinde bulunduğu 34 BBP 64 plakalı makam otomobiline, Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi, Kuran Kursu Caddesi ile Eşref Bitlis Caddesi kesişiminde, yanına yaklaşan araçtan silahla ateş açılmıştı. Saldırıda otomobilin arka yan camı isabet almıştı. Mican ve şoförünün yara almadan kurtulduğu silahlı saldırı sonrası, saldırganlar olay yerinden kaçmıştı.