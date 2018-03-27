Alperen Sokakta yenileme çalışması başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi 2018 yılının ilk değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmasını Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi’ne bağlı Alperen sokakta yapıyor.
Sağlıklı şehirleşmenin vazgeçilmez unsurlarından olan yollar konusunda önemli çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmalarına bu yıl da devam ediyor.
Başharık Mahalle sınırları içinde bulunan 575 metre uzunluğundaki Alperen sokakta çalışmalar start aldı. Altyapısı geçtiğimiz yıl yenilenen sokakta, kaldırım çalışmaları ise büyük oranda tamamlandı.
12 metre genişliğindeki Alperen Sokakta Büyükşehir Belediyesi, 2 metre genişliğinde tek taraflı cep otoparklar yapacak. Sokakta kaldırım çalışmaları kapsamında 2450 m2 kilit taşı, bin 544 metre bordür, bin 544 metre de oluk kullanıldı. Düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, söz konusu sokak, finişer makinesiyle asfaltlanacak.
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