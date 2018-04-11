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Alperen ve Mehmet'in Muslera hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 16:21 | Son Güncelleme

Haber: İstanbul DHA GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim ve kaleci Muslera, polis Memuru Fehmi Yardımcı'nın kas hastası 2 oğlunu ziyaret ederek forma hediye etti.  Terim ve Muslera, Türk Polis Teşkilatının 173.

Haber: İstanbul DHA

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim ve kaleci Muslera, polis Memuru Fehmi Yardımcı'nın kas hastası 2 oğlunu ziyaret ederek forma hediye etti.

Terim ve Muslera, Türk Polis Teşkilatının 173. yıl etkinlikleri kapsamında, en büyük hayali Muslera ile tanışmak olan 9 yaşındaki Alperen ile 11 yaşındaki Mehmet Emin'i ziyaret etti. İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın makamında gerçekleşen ziyarette Alperen ve Mehmet Emin'e Fernando Muslera tarafından imzalanan forma hediye edildi. Terim ise Çalışkan’a Galatasaray forması hediye etti. Çalışkan, Terim ve Muslera'ya duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

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