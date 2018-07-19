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Alperen'in serviste ölümü davasında karar çıktı (1) (ARŞİV)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 21:47 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, kreş servisinde unutulan Alperen Sakin'in (3) ölümüne neden olmakla suçlanan ve olayın ardından tutuklanan servis şoförü Tamer İ.

İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Çiğli ilçesinde, kreş servisinde unutulan Alperen Sakin'in (3) ölümüne neden olmakla suçlanan ve olayın ardından tutuklanan servis şoförü Tamer İ. ile eşi okul sahibi Yurdagül İ.'nin de aralarında bulunduğu, 2'si tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme Taner İ. ve D.K.'ye 9 yıl, Yurdagül İ., A.S. ve B.K.'ye 5 yıl, A.G.'ye 6 yıl hapis cezası verdi.

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