ALS hastası mühendis, projeleriyle yaşama tutunuyor

AK Parti 6. Olağan İl Kongresi için 8 Nisan'da Van'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Nur Tatar Spor Salonu'nda projeleri için kısa bir görüşme yaptığını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

Hareket edemediği için en büyük desteği çocuklarından alan Çelik, bilgisayar, saydam alfabe tablosu yardımıyla ailesiyle iletişim kurarak proje çalışmaları yapıyor.

FERHAT TULAN - Van'da yaşayan ve ALS hastalığı nedeniyle hareket kabiliyetini yitiren Mustafa Çelik, bilgisayar ve saydam alfabe tablosu yardımıyla ekonomi ve istihdam projeleri üzerinde çalışarak hayata tutunuyor.

"Van için en çok önemsediğim projelerimden ikisi ekonomi ve istihdam ile ilgili projeler. Sosyal alanda da çok önemli projelerim var. Bu yüzden sayın Cumhurbaşkanımızın büyük desteğine ihtiyaç duyuyorum. Projelerimi Cumhurbaşkanımız ile paylaştım. Hayalim olan görüşmeyi gerçekleştirdim. Projelerimin içeriğini anlatmak için en kısa zamanda Ankara'ya gideceğim. Bu konuda Valimiz Murat Zorluoğlu bizlere büyük destek oldu."

- "Babamın azmi bu hastalığın üstesinden geldi"

Mustafa Çelik'in kızı Elif Çelik ise babasının projelerini gerçekleştirmesi için 4 aydır ailece kendisine destek olduklarını dile getirdi.

Babası için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Çelik, "Babam az uyur ve sürekli hayal kurarak düşünür. Sabah kalktığımızda teknoloji ve saydam alfabe tablosu ile düşüncelerini bize aktarır." dedi.

Babasının yüksek lisans yaptığı dönemde bu hastalığa yakalandığını anlatan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için yıpratıcı bir dönem olsa da zamanla bu hastalıkla yaşamayı öğrendik. Hastalığın bizlere kaybettirdikleriyle aslında çok şey kazanmış olduk. Babamın azmi bu hastalığın üstesinden geldi. Bu tarz hastaların kullanmış olduğu alfabetik iletişim tekniğini kullanarak iletişim kurmaya başladık. Biz bunu daha da geliştirerek, alfabeyi sıralayarak, cümle türeterek, sayı sayarak, dudak ve göz okuyarak daha hızlı bir iletişim şekli kurmaya başladık. Dolayısıyla bu zorlu süreci atlattık."

