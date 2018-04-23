Alt yapı çalışması Hisarcık ilçesini 4 saat elektriksiz bıraktı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kanalizasyon alt yapı çalışmaları esnasında iş makinesinin yeraltındaki elektrik hattını koparması sonucu oluşan arıza yüzünden ilçe 4 saat elektriksiz kaldı.
Edinilen bilgiye göre, kanalizasyon alt yapı çalışmalarının sürdüğü Cumhuriyet Mahallesi Mehmet Ersoy Bulvarında alt yapı çalışması yapan iş makinesinin yeraltına yeni döşenen elektrik hattını koparması sonucu oluşan arıza Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) ekiplerinin uzun uğraşları sonucu giderilirken, ilçe 4 saat elektriksiz kaldı.(MA-EFE)
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