Altay: “Camilerimiz asli vazifelerine dönüyor”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Merkez Cami cemaatinden gelen davet üzerine sabah namazında cami cemaati ile buluştu. İlçe genelinde hemşehri ziyaretlerini aralıksız sürdüren ve bu amaçla başta sivil toplum kuruluşları, esnaf, okul ve cami ziyaretleri gerçekleştiren Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Merkez Cami Cemaatince düzenlenen sabah namazı ve işrak programına katıldı. Cuma buluşmaları ve sabah namazı ile farklı camilerde mahalle sakinleri ile sık sık bir araya gelen Başkan Altay, Selçuklu Merkez Cami cemaatinin daveti üzerine katıldığı etkinlikte camilerin sosyal etkinliklere ev sahipliği yaparak, asli vazifelerine dönüş yaptığını söyledi. Camilerin vakit namazları dışında mahalle sakinlerinin bir araya geldiği ve birçok etkinliğin yapıldığı mekânlara dönüşmeye başladığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ibadet mekanlarının yeni yapılarla daha da güzelleştiğini ifade ederek, “Memleketimize çok güzel camiler inşa edildi. İbadet mekânlarımızın nezih bir yapısı var. Bugünlerde daha değişik güzelliklere şahitlik ediyoruz. Camilerimiz Peygamber Efendimizin zamanındaki camilere dönüşüyor. Selçuklu Merkez Camiinde sabah namazından sonra cemaatimizin geleneksel hale getirdiği çorba programı bunun bir örneğidir. Bu etkinlikler hem mahalle sakinlerinin kaynaşmasına hem de insanların camiye olan ilgisini artıracaktır” dedi.

"Camiler çocuk parklarıyla bütünleşiyor"

Selçuklu’ da camilerin bahçe duvarlarını kaldırdıklarını ifade eden Başkan Altay, camilerin mahalleli ile birleştiğini, oyun parklarının ve diğer sosyal donatıların camilere renk kattığına dikkat çekti. Altay, “Birçok camide oyun parkları inşa ediyoruz. Çocuklarımız oyun parklarında hem oynuyorlar, hem de camileri daha yakından tanıma imkanı buluyorlar. Selçuklu Merkez Caminin bodrum katına güzel bir kreş yapılmış. Burada 4 - 6 yaş arası çocuklarımız küçük yaştan itibaren hem eğitim alıyorlar, hem de cami ile günün her saatinde beraber oluyorlar. Bu güzelliklerin tüm camilere yayılmasını talep ediyoruz” dedi.

"Camiler çocuklarla güzel"

Çocuklara daha çok sevgi gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Altay, “Bizlerde ebeveynler olarak çocuklarımızın ellerinden tutarak camiye getirmeye gayret etmeliyiz. Camimizin bahçesinde gördüğümüz çocuklara sevgimizi iletebilmeliyiz. Onların hareketlerini yaramazlık olarak değil, güler yüzle karşılamalıyız. Cami çocuklarla, onların cıvıltıları ile güzeldir. Camilerimizin birer ferdi olacakları için daha hassas daha sevgi dolu olmalıyız. Elimizden gelen her fedakarlığı yapmalıyız. Cebinde şeker taşıyan ve çocukluğumuzda bizleri sevindiren amcalarımız vardı. Bu hasletlere geri dönmemiz lazım. İnşallah daha güzel günlerimiz olacak. En önemlisi de camilerimiz asli vazifesine dönüyorlar. Mahallelerimizin sosyal mekanı oluyorlar” dedi.

Sabah namazı sonrası Kur’an’ı Kerim tilaveti ve tüm şehitler için dua yapılarak cami cemaatine çorba ikramı yapıldı.