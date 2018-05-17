Altay tankı için geri sayım

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Altay tankının seri üretim sözleşmesini imzalamak üzere olduklarını bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Savunma Sanayi Sektör Meclisi, birlik genel merkezinde toplandı.

Demir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgedeki gelişmeler dikkate alındığında ihtiyaçları karşılayan ve güçlü bir savunma sanayisinin gerekliliğinin daha da arttığını söyledi.

Yaşanan gelişmelerin, yerli savunma sanayisinin teknolojik yetkinliklerinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçlarının karşılanmasında dışa bağımlılığın asgari seviyelere indirilmesinin önemini ortaya koyduğunu vurgulayan Demir, "Algı operasyonlarıyla ülkemizin Batı dünyasında imajını zedelemek ve çeşitli kısıtlamalara maruz bırakılmasıyla ilgili adımları görüyoruz. Bu bir kez daha çok net şekilde savunma sanayisinde bağımsız olmamız gerektiğini bizlere hatırlatıyor." diye konuştu.

Demir, sektörde yerlilik oranını artırmak istediklerini, ana faktörün ise kritik ürünlerdeki bağımsızlık olduğunu vurguladı. Demir, Türk savunma sanayisi şirketlerinin yurt dışına zırhlı araçlar, hava savunma, roket sistemleri, simülatörler, sahil güvenlik gemileri, askeri haberleşme, komuta kontrol sistemleri ve yazılımları ihraç etmeye başladığını dile getirdi.