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Altıeylül’den vatandaşa ücretsiz pazar servisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 19:45 | Son Güncelleme

Altıeylül Belediyesi, pazar yeri olmayan mahallelerde yaşayan vatandaşlar için pazar yerlerine ücretsiz servis kaldıracak.Sosyal belediyeciliğe verdikleri önemin yanı sıra yatırımlara da devam ettiklerini dile getiren Başkan Hasan Avcı, "Vatandaşımızın mutluluğu bizim için her şeyin önünde.

Altıeylül’den vatandaşa ücretsiz pazar servisi

Altıeylül Belediyesi, pazar yeri olmayan mahallelerde yaşayan vatandaşlar için pazar yerlerine ücretsiz servis kaldıracak.
Sosyal belediyeciliğe verdikleri önemin yanı sıra yatırımlara da devam ettiklerini dile getiren Başkan Hasan Avcı, "Vatandaşımızın mutluluğu bizim için her şeyin önünde. Pazar yeri olmayan mahallelerimizdeki vatandaşlarımız pazar yerine ulaşabilmek için bir servis talep etmişlerdi. Saat başlarında olmak üzere ücretsiz servislerimizi başlattık. Bundan sonra da vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. 2019 geldiğinde mutlu insanlar, mutlu Altıeylül olarak yeni döneme girmek istiyoruz” dedi.
“2018 yılı Altıeylül ilçesinde şantiye yılı olacak
Gündemde olan projelerden bahseden Başkan Avcı, 2018 yılının şantiye yılı olacağını belirtti. Başkan Avcı, “2018’i sosyal belediyecilik yılı ilan etmiştik. Aç açıkta kimse kalmayıncaya kadar Altıeylül olarak maksimum gayreti sarf edeceğiz demiştik. Bunun yanında yatırımları da ihmal etmeyeceğiz diyoruz. 2018 şantiye yılı da olacak dedik. Bunun ilk göstergesi Kültür Merkezi inşaatımıza başlayacağız, Cuma Pazarı’mızın üzeri kapanacak. 40 dönümlük Çevreyolu Parkı projesi var. Yepyeni bir Balıkesir, yepyeni bir Altıeylül ile yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Altıeylül’den vatandaşa ücretsiz pazar servisi

Altıeylül’den vatandaşa ücretsiz pazar servisi

Altıeylül’den vatandaşa ücretsiz pazar servisi

Altıeylül’den vatandaşa ücretsiz pazar servisi

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