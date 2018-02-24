BERLİN (AA) – 68. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) en büyük ödülü olan "Altın Ayı", Romanyalı Yönetmen Adina Pintilie'nin "Dokunma bana" (Touch me not) adlı filmine verildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, festivalde dağıtılan ödüller Berlinale Palast sinemasında düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Alman yönetmen ve senarist Tom Tykwer'in jüri başkanlığını yaptığı festivalde “Altın Ayı" ödülüne Romanyalı yönetmen Adina Pintilli'nin "Dokunma Bana" filmi layık görüldü.

En İyi Yönetmen dalında "Gümüş Ayı" ödülünü Wes Anderson'un yönettiği animasyon filmi ''Isle of Dogs'' alırken, En İyi Erkek Oyuncu ödülü ''La priere'' filmindeki rolüyle Fransız aktör Anthony Bajon'e verildi.

En İyi Kadın Oyuncu ödülünü yönetmen Marcelo Martinessi'nin "Las Herederas" filmindeki performansıyla Paraguaylı aktrist Ana Brun aldı.

Jüri Büyük Ödülü'ne Polonyalı yönetmen Malgorzata Szumowska'nın yönettiği ''Twarz'' filmi layık görüldü.

En İyi Senaryo dalındaki Gümüş Ayı ödülünü "Museo" filmiyle Manuel Alcala ve Alonso Ruizpalacios alırken, kısa metrajlı filmlerde "Altın Ayı" ödülü ise yönetmenliğini Ines Moldavsky'nin yaptığı ''The Men Behind The Wall'' filmine verildi.