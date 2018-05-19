"Altın Çağda Bilim" sergisi ile tarihe yolculuk

İSTANBUL (AA) - İslam medeniyetinin bilim, teknoloji ve güzel sanatlar gibi birçok alanında toplumların gelişimine katkıda bulunan ve yeni buluşlar kazandıran bilim adamlarının eserlerinin yer aldığı "Altın Çağda Bilim" sergisi, ziyaretçileri tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Ümraniye Belediyesi'nin destekleriyle Vakıfbank sponsorluğunda 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nın yanında kurulan dev çadırda gerçekleştirilen, 7. ve 16. yüzyıllar arasında yaşamış Türk ve İslam medeniyetleri bilim insanlarının buluşlarının minyatür olarak sergilendiği sergi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Sergi, ziyaretçileriyle Türk ve İslam medeniyetindeki bilim adamlarının yapıt ve keşiflerini paylaşarak gelecek için bu dahilerden ilham alınmasını ve görkemli geçmişin herkes tarafından öğrenilmesini amaçlıyor.

Sergide tıp alanında önde gelen bilim insanı El Zehravi, gök bilimi konusunda Takiyüddin ve El Biruni'nin yanı sıra, iki kıta arasında planörle uçmayı başaran ilk insan olan Hezarfen Ahmed Çelebi, eserleri ile Avrupalı birçok mimara ilham kaynağı olan önemli başyapıtların mimarı Mimar Sinan, tarım endüstrisi ve bitkiler konusunda çok önemli makineleri ve mekanizmaları geliştiren mühendislik dehaları El-Cezeri gibi Türk ve İslam medeniyetine ait birçok önemli bilim adamının buluşları sergilenen eserler arasında yer alıyor.

Sergi, ziyaretçilere sunduğu icatlar, keşifler ve gözlerden saklanan tarihin gerçekleri ile İslam medeniyetindeki bilimsel ve kültürel hazineyi, onları görmek isteyen insanlara uygulamalı olarak gösteriyor.

Sergi, 22 Mayıs'a kadar ziyarete açık kalacak.

